Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Corleone. Secondo le prime indagini, pur non avendo la patente, sarebbe stato alla guida di una Panda 4×4 finita in una scarpata.

L’auto si è ribaltata e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane della lamiere e i sanitari che ne hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Corleone.