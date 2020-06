Coronavirus, 2 nuovi casi in Sicilia: positivo anche il figlio dell’uomo giunto a Palermo da Arezzo

Connect on Linked in

Due nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore: salgono così a 3.460 in totale i casi di positività al Coronavirus registrati fino ad oggi nella nostra isola. Sono 806 gli attuali positivi: 32 persone ricoverate, 4 in terapia intensiva e 770 in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia non si sono registrati decessi mentre i tamponi effettuati sono stati 1068.

Tra i nuovi due casi positivi, uno è stato riscontrato a Palermo ed è il figlio dell’uomo rumeno che, in viaggio da Arezzo verso la Sicilia, nonostante dovesse rispettare l’isolamento, in attesa dell’esito di un primo tampone, è stato rintracciato dalla polizia ieri pomeriggio a Ballarò.

L’uomo, asintomatico, avrebbe raggiunto il capoluogo siciliano a bordo di un pullman, con tutta la sua famiglia, moglie e tre figli e uno di questi ultimi è stato contagiato. Adesso rispettare il periodo della quarantena insieme al padre, che in base a quanto è stato disposto dall’Asp, è stato trasferito all’hotel San Paolo convertito a marzo in struttura per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Il resto della famiglia è stato affidato ai Servizi sociali del Comune che stanno cercando di fare chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto la famiglia rumena a raggiungere la Sicilia. Intanto, Asp, le forze dell’ordine e la Croce Rossa stanno cercando di individuare tutti i contatti che la famiglia ha avuto negli ultimi giorni.

Nuovi casi in calo oggi nel complesso in Italia: 210 positivi nelle ultime 24 ore, contro i 303 di ieri, per un totale di 237.500 casi dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. In 10 regioni non si registrano decessi nelle 24 ore, tra cui appunto la Sicilia.

