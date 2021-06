Sembra che non ci sia solo l’emergenza sbarchi a Lampedusa.

Stando a quanto dichiarato dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nell’isola della provincia agrigentina sarebbero stati individuati 38 nuovi migranti positivi al Covid-19.

A lungo sono andate avanti le proteste da parte del Sindaco Totò Martello e dello stesso Governatore siciliano il quale non le manda di certo mandate a dire al Governo Centrale:

“Sinceramente non comprendiamo l’atteggiamento del governo che, oltre a non chiudere i porti siciliani, a più di due mesi dalla nostra richiesta non siè ancora pronunciato sullo ‘stato d’emergenza’ per quell’isoletta. Ciò che amareggia, in particolare, è l’indifferenza nei confronti di una piccola comunità che del sentimento di accoglienza e del senso di sacrificio ne ha fatto negli anni una ragione di vita” – dice Musumeci.

Intanto con i continui sbarchi che si avvicendano di giorno in giorno l’hotspot isolano, progettato per soli 190 ospiti, starebbe letteralmente andando al collasso finendo così con l’esasperare la popolazione locale ormai stanca della situazione giudicata invivibile.

Di Pietro Geremia