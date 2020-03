Coronavirus e scuole chiuse, Rai cambia palinsesti: tutti i programmi per bambini e studenti

Connect on Linked in

Ray Yoyo e i programmi per imparare inglese, educazione artistica, musica e scienze

Imparare l’inglese è facile su Rai Yoyo: i programmi per i più piccoli, sempre pronti ad apprendere le lingue, partono da ‘Fumbleland – Mi è scappato un errore’, in onda dal lunedì al sabato, alle 16.35. Gli episodi narrano le avventure di una classe di bambini alle prese con creaturine strambe generate dagli errori di ortografia della lingua inglese: ‘I Fumbles’.

Da lunedì 9 marzo torna ‘Disney English’ il programma, misto di animazione e live action, che avvicina i più piccoli all’apprendimento della lingua inglese in compagnia dei personaggi Disney più amati.

La serie interattiva propone un metodo tutto nuovo: 300 parole, 150 frasi chiave, espressioni e idiomi in 26 puntate tematiche per imparare divertendosi.

Da martedì 10 marzo, alle 10.45 è il turno di ‘Let’s go Pocoyo’. In questa serie, che vede protagonista Pocoyo, i piccoli spettatori sono stimolati a osservare, ascoltare e interagire sia in italiano che in inglese, con una impostazione narrativa semplice e diretta.

L’offerta in lingua inglese si completa con Peppa Pig in inglese, in onda tutti i giorni alle 10.30. Ogni giorno verrà proposto un episodio in tre versioni: in italiano, misto con narrazione in italiano e voci dei personaggi in inglese e solo inglese.

Spazio anche all’educazione artistica con ‘L’arte di Matì e Dadà’, in onda da martedì 10 marzo, alle 11,05. Il cartone presenta due protagonisti, Matì, una bambina di 7 anni con la passione per la pittura e Dadà, un divertente robot vagamente dadaista. Matì e Dada viaggiano nel tempo nel tempo per incontrare i più grandi artisti della storia, da Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, a Picasso, Mondrian, Kandinskij, e molti altri.

Piccoli lavori infine con i tutorial di ‘Giulio Coniglio’, in onda ogni giorno, alle 11.30. Disegnare, fare lavoretti di bricolage, e perfino cucinare: tutto è più facile insieme al simpatico coniglio che dall’editoria è diventato popolare anche come cartone animato. Musica, scienza, educazione civica, sono al centro dell’offerta di Rai Gulp, rivolta ai bambini e ragazzi da 8 anni in su.

Da martedì 10 marzo, alle 10.50, torna ‘Max & Maestro’, con il Maestro Daniel Baremboim, in versione cartone animato, che presenta ai ragazzi la musica classica in modo nuovo, all’interno di una serie affascinante, inattesa e anche divertente.

Non solo astronomia, ma tutte le scienze sono al centro di ‘Space to Ground – Guida per viaggiatori galattici’. Dallo spazio alla terra perché è dalla Stazione Spaziale Internazionale che il comandante Luca Parmitano si rivolge ai giovani spettatori con dei video girati in esclusiva, raccontando non solo come si vive a bordo della ISS ma anche quali sono gli esperimenti che si possono effettuare in condizione di microgravità e cosa accade durante le ‘passeggiate’ extraveicolari di riparazione e manutenzione di ‘Ams il cacciatore di materia oscura’.

Da terra, Linda Raimondo, studentessa di fisica e aspirante astronauta, ci apre le porte di Estec, il cuore tecnologico dell’Agenzia Spaziale Europea, in Olanda. In questi laboratori possiamo scoprire molto di più sul comportamento dei fluidi, delle onde sonore, delle fiamme, la resistenza dei materiali a sollecitazioni estreme, le missioni robotiche e quelle umane, l’utilizzo delle stampanti 3D nello spazio e rispondere a domande come: siamo in grado di proteggerci dalla caduta di asteroidi o faremo la fine dei dinosauri?

Da lunedì 16 marzo infine debutta la nuova stagione di JAMS, serie di fiction per ragazzi, ambientata in una scuola. Vita scolastica ma anche educazione civica, per un racconto di formazione contro il bullismo e il cyberbullismo Tutti i contenuti sono fruibili anche sui dispositivi mobili e smart tv attraverso RaiPlay e l’App RaiPlay Yoyo.