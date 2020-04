Agrigento, Coronavirus: giovane cerca di tornare con un volo ma viene bloccato in aeroporto

Connect on Linked in

Sembra che l’invito di stare a casa non sia ancora stato ben recepito da tutti.

Nonostante le molteplici raccomandazioni da parte del Governo Centrale infatti non mancano i tentativi di rientro nelle proprie regioni di origine da parte di molte persone in balia alla paura. È questo il caso di un giovane agrigentino il quale, nei giorni scorsi, è stato bloccato in aeroporto mentre tentava di prendere un volo per la Sicilia apparentemente senza valido motivo.

A beccare il giovane sono stati gli agenti dello scalo aeroportuale che, in collaborazione con i poliziotti della Questura di Agrigento, sono riusciti dunque e bloccarlo prima che si imbarcasse.