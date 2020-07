Coronavirus, in Sicilia altri 2 positivi. In calo i nuovi casi in Italia

Altri due nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 2.653 tamponi effettuati. È il dato che emerge dal bollettino del ministero della Salute. Salgono così a 3146 in totale le persone che hanno contratto il Coronavirus nella nostra isola.

Sempre 2 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui una appartiene al cluster del Catanese, sono 10 le persone ricoverate in ospedale mentre 145 si trovano in isolamento domiciliare. In Sicilia si monitora attentamente la situazione in provincia di Catania dove attualmente ci sono 21 positivi e 113 persone in isolamento domiciliare fiduciario a causa dei due cluster riscontrati nel capoluogo etneo e a Misterbianco.

Salgono a 157 gli attuali positivi. Sono 2706 le persone che in Sicilia sono guarite da quando è iniziata la pandemia mentre invariato rimane il dato che riguarda le persone decedute: 283.

A livello nazionale, cala ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi. I casi totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110.

I nuovi positivi per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181).

Fonte: gds.it

