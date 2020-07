Connect on Linked in

C’ ’è un positivo in più in Sicilia. Si evince dai dai dati diffusi dalla protezione civile nazionale.

In totale le persone attualmente contagiate sono dunque 139, 16 dei quali in ospedale (ma solo 3 in rianimazione). 123 le persone in isolamento domiciliare. Non ci sono stati morti. I tamponi sono stati soltanto 966.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/covid-19/351127/coronavirus-in-sicilia-c-e-un-solo-positivo-in-piu-ma-i-tamponi-sono-stati-meno-di-mille.html)