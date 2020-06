Coronavirus in Sicilia, dati incoraggianti C’è un solo positivo in più e nessun morto

Connect on Linked in

C’è un nuovo positivo da Covid in Sicilia (ma su 2348 tamponi effettuati), 24 persone ricoverate (due in più rispetto a ieri), con 20 in corsia e 4 (come ieri) in terapia intensiva. Sono questi i dati diffusi dalla Protezione civile nazionale per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Sicilia.

Dati sostanzialmente stabili a ormai quasi un mese dal via della Fase 3 e quindi con la libera circolazione delle persone. Il totale dei positivi attuali è dunque di 130. Resta invariato il numero dei guariti (2666) così come quello dei morti (281). Il numero totale di casi riscontrati in Sicilia è di 3077 con 204184 tamponi.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/covid-19/349875/coronavirus-in-sicilia-dati-incoraggianti-c-e-un-solo-positivo-in-piu-e-nessun-morto.html)