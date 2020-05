Coronavirus in Sicilia, i nuovi contagi risalgono a cinque: boom di guariti, sempre meno i ricoveri

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il “contagio zero” in Sicilia non vuole saperne di tornare, dopo aver fatto “capolino” sabato scorso. Anzi, si registra un aumento di casi, piccolissimo a dire il vero, ma che fanno slittare il momento della “liberazione” dal coronavirus.

Che ancora sembra lontana. Non tanto per i numeri, che rimangono comunque assolutamente tranquillizzanti, ma perchè in generale, e lo vediamo con i dati italiani, si tratta di un’epidemia che è dura a morire. Sono cinque i nuovi contagi registrati oggi, ma la cosa positiva è che c’è stato un vero e proprio boom di guariti, oltre 100.

Questo comunque è il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 140.295 (+2.613 rispetto a ieri), su 122.130 persone: di queste sono risultate positive 3.435 (+5), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.318 (-112), 1.845 sono guarite (+116) e 272 decedute (+1).

I dati provincia per provincia: Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 (3, 144, 11); Catania, 579 (28, 395, 98); Enna, 27 (4, 366, 29); Messina, 284 (27, 223, 57); Palermo, 319 (18, 222, 35); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 21 (3, 201, 29); Trapani, 14 (0, 120, 5).

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/cronaca/2020/05/27/coronavirus-sicilia-i-nuovi-contagi-risalgono-a-cinque-boom-di-guariti-sempre-meno-i-ricoveri-84037638-f448-440b-9c98-2415d3aaceff/)