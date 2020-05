Print This Post

Superati i mille guariti in Sicilia, per la prima volta dal 29 aprile non c’è nessun nuovo decesso e i malati calano ancora.

Si mantengono buoni i dati riguardanti l’emergenza coronavirus in Sicilia, con la prossima settimana che sarà molto importante per vedere i primi effetti della “Fase 2” anche nell’Isola. Aumentano anche i guariti e scendono i ricoveri.

Rispetto a ieri, però, molti meno tamponi, nemmeno mille oggi, con il numero dei nuovi positivi stabile rispetto a ieri. Questo il quadro riepilogativo della situazione così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 102.403 (+855 rispetto a ieri), su 91.748 persone: di queste sono risultate positive 3.327 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.069 (-11), 1.002 sono guarite (+25) e 256 decedute (0).

Degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 16 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.780 (-6) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (15, 53, 11); Catania, 694 (65, 250, 93); Enna, 247 (59, 145, 29); Messina, 361 (64, 144, 52); Palermo, 383 (57, 127, 31); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 109 (23, 103, 27); Trapani, 69 (2, 65, 5).

Fonte: gds.it

( https://gds.it/articoli/cronaca/2020/05/10/coronavirus-in-sicilia-superati-i-mille-guariti-calano-i-malati-contagi-stabili-e-nessun-nuovo-decesso-080dbc3a-f63a-408d-b944-81290f32d2b3/ )