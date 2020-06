Coronavirus, in Sicilia un solo nuovo caso: 9 guariti, scendono a 132 gli attuali positivi

Un solo nuovo caso di coronavirus in Sicilia nell’ultime 24 ore e nessun decesso. Lo si evince dal bollettino della Protezione civile nazionale appena diffuso. I casi di Sars-Cov-2 riscontrati in Sicilia dall’inizio dell’epidemia sono 3.073, uno in più di ieri: il nuovo caso è stato comunicato dall’Asp di Siracusa.

Sono invece solo 132 gli attuali positivi, nove in meno di ieri grazie a nove pazienti che sono guariti e risultati negativi all’ultimo tampone. A proposito di tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 2.797 per un totale dall’inizio dell’epidemia di 194.935 test e 161.423 casi testati. Dei 132 attualmente positivi, poi, 110 si trovano a casa in isolamento domiciliare, 17 sono ricoverati in ospedale e 5 sono ricoverati in terapia intensiva.

In Italia

Al 23 giugno il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 238.833, con un incremento rispetto al 22 giugno di 122 nuovi casi. Si tratta dell’incremento più basso dal 26 febbraio scorso quando c’era stato un aumento di 78 nuovi casi. Lo rende noto la Protezione Civile. Il numero totale di attualmente positivi è di 19.573, con una decrescita di 1.064 assistiti rispetto al 22 giugno. Tra gli attualmente positivi, 115 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 12 pazienti rispetto al 22 giugno. 1.853 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 185 pazienti rispetto al 22 giugno. 17.605 persone, pari al 90% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 22 giugno i deceduti sono 18 e portano il totale a 34.675. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 184.585, con un incremento di 1.159 persone rispetto al 22 giugno.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.903 in Lombardia, 1.870 in Piemonte, 1.089 in Emilia-Romagna, 564 in Veneto, 337 in Toscana, 255 in Liguria, 886 nel Lazio, 493 nelle Marche, 141 in Campania, 190 in Puglia, 51 nella Provincia autonoma di Trento, 71 in Friuli Venezia Giulia, 391 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 89 nella Provincia autonoma di Bolzano, 12 in Umbria, 15 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 8 in Basilicata.

Rispetto a ieri i deceduti sono 18 e portano il totale a 34.675. Si tratta dello stesso incremento giornaliero di vittime registrato il 2 marzo scorso.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/covid-19/349121/coronavirus-in-sicilia-un-solo-nuovo-caso-9-guariti-scendono-a-132-gli-attuali-positivi.html)