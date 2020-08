Nonostante qualcuno continui a negare l’evidenza i casi di coronavirus nell’Isola incrementano in maniera preoccupante, oggi, 11 agosto, sono 89 i tamponi che hanno dato esito positivo al Covid 19 facendo diventare la Sicilia la regione con l’incremento maggiore di tutte le regioni d’Italia, è la prima volta che accade.



Al secondo posto c’è la Lombardia con 68 casi e il Veneto con 65 positivi al Covid-19. A far lievitare in maniera esponenziale i numeri c’è il caso di Pozzallo in provincia di Ragusa, con 64 nuovi casi emersi oggi, e non solo. In totale, oggi 11 agosto, sono 71 i migranti risultati positivi al coronavirus .

Nell’Isola attualmente abbiamo 538 positivi, salgono così a 3.574 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Scendono i ricoverati: 50 contro i 51 di ieri, sempre 6 in terapia intensiva.

Intanto continuano anche le fughe nei centri di accoglienza, è di ieri la notizia di tunisini scappati dal centro di accoglienza di Isnello, in provincia di Palermo, si ingrossa ancora di più l’inaccettabile elenco di immigrati, quasi sempre positivi al coronavirus, che fuggono dai centri predisposti alla loro sorveglianza in Sicilia. Pozzallo, Lampedusa, Siculiana, Messina, Palermo, Porto Empedocle, Caltanissetta, Partinico, dati che dimostrano il faklklimento delle politiche di contenuimento adotatto dal ministro dell’interno Luciana Lamorgese.