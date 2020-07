Coronavirus, nuovo dpcm: controlli nelle spiagge e strette sui voli

Connect on Linked in

Si prevedono grosse novità sul nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Il nuovo provvedimento infatti, che dovrebbe entrare in vigore il 14 luglio, potrebbe prevedere delle misure restrittive che riguarderebbero sempre i contatti sociali.

Tra le novità dovrebbero dunque essere inseriti maggiori controlli nelle spiagge mentre per le discoteche la data di rispertura dovrebbe slittare di qualche giorno anche se le Regioni potranno, prendendosene la responsabilità, eliminare le restrizioni.

Per quanto riguarda i voli internazionali il Comitato Tecnico Scientifico ha optato per un restrigimento degli ingressi mentre sarà prorogato il divieto a chi proviene da 13 Paesi anche utilizzando i voli triangolati: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Kuwait, Oman, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord e Moldova, Brasile, Cile, Panama, Perù e Repubblica Dominicana.

Resta l’obbligo di quarantena per gli italiani, che vivono o sono passati in uno di questi Stati.