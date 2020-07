Connect on Linked in

Un uomo, di rientro in Sicilia dalla Svizzera, è risultato positivo al Coronavirus. Viaggiava insieme alla famiglia. Si conferma così un altro caso di contagio sull’Isola, precisamente ad Agrigento. La comunicazione è arrivata direttamente dal sindaco, Lillo Firetto.

“Registriamo oggi un nuovo caso di positività al Covid19 – scrive il sindaco Firetto un una nota – subito verificato da un secondo tampone che ha registrato esito positivo. La persona è da ieri in quarantena. Si stanno tracciando eventuali contatti. Non smetto di raccomandare l’osservanza delle misure ben note anticontagio. Evitiamo gli assembramenti”.

L’uomo viaggiava insieme alla moglie e ai figli. Dal test sierologico eseguito dalla coppia, è emersa la possibilità di positività al covid per il marito. Successivamente, i coniugi hanno fatto il tampone e anche questo è risultato positivo solamente per l’uomo.

Al momento, seppur positivo, è asintomatico e in buone condizioni di salute. Ricevuta la notizia del contagio, la famiglia si messa in isolamento.Intanto l’Asp di Agrigento ha attivato il piano anti contagi e sta cercando di ricostruire i contatti che l’uomo ha avuto appena rientrato in città. Tutte le persone che verranno individuate saranno sottoposte al tampone per scongiurare la possibilità di eventuali contagi.

Fonte: gds.it

(https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2020/07/02/coronavirus-rientra-in-sicilia-dalla-svizzera-e-risulta-positivo-nuovo-caso-ad-agrigento-8659dc10-e2e7-4958-9ea9-c64e8b71d1e1/)