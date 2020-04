Agrigento, Coronavirus: Rinviate a data da destinarsi le gare di appalto

Connect on Linked in

Il gruppo Contratti – ufficio Gare del settore Urp, Comunicazione, Attività negoziale, Polizia Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha rinviato lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione di alcune gare in programma nelle ultime settimane in seguito all’emergenza Covid-19.

Gli ultimi rinvii in ordine di tempo riguardano gli interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale del Liceo Classico Fazello di Sciacca, cui era previsto l’inizio la fase di verifica delle offerte presentate con la prima seduta della Commissione di gara.

Rinviata, sempre a data da destinarsi, la riapertura in seduta pubblica fissata per il giorno 30/03/2020 alle ore 09:00, della gara per i lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciale: S.P.15a, S.P.15b, S.P.60 e S.P.38, anno 2019/2020. L’importo complessivo dell’appalto è di 1.360.000,00 euro, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Stessa procedura di rinvio è stata adottata, sia per la nomina della Commissione di Gara che della prima seduta pubblica, per la tornata di 2 gare per servizi di ingegneria relativi agli interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale nel Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento e gli interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale nell’I.I.S.S. “Foderà” di Agrigento.

Per i servizi di progettazione del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento è previsto un importo a base di affidamento di €. 608.947,19, mentre per la progettazione degli interventi di adeguamento antisismico e impiantistico l’I.I.S.S. “Foderà” di Agrigento l’importo a base di affidamento previsto e di €. 115.411,56.

Per verificare i rinvii o per ulteriori informazioni è possibile consultare il “Portale Gare”, inserito nella home page del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.agrigento.it oppure l’albo pretorio online.