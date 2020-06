Coronavirus, risulta positivo al Covid ad Arezzo ma viene beccato a Palermo: avviata procedura di controllo dei contatti

Connect on Linked in

Un comportamento poco ordinario quello posto in essere nei giorni scorsi da parte di un cittadino romeno.

A quanto pare l’uomo era risultato positivo al coronavirus ad Arezzo ma al momento dei controlli da parte dei poliziotti del posto non si sarebbe fatto ritrovare a casa.

Una volta avviate le ricerche si sarebbe scoperto come il romeno abbia preso un pulmino per giungere fino a Palermo dove sarebbe stato beccato a passeggiare per le vie di Ballarò come se nulla fosse.

Dopo esser stato individuato l’uomo è stato dunque posto in quarantena obbligatoria in attesa del suo trasferimento presso il locale nosocomio o al Covid San Paolo Palace.

Nel frattempo sono state avviate le procedure di ricerca delle persone con le quali il cittadino romeno sarebbe entrato in contatto in questi giorni.