Corsa clandestina di cavalli a Palermo: tre denunce

È stata bloccata dai carabinieri del nucleo radiomobile una corsa clandestina di cavalli in via Ernesto Basile a Palermo.

Sono stati denunciati, per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamento di animali ed organizzazione di manifestazioni e spettacoli vietati tre palermitani. SI tratta di A. P, di 58 anni, L. S., di 38 anni e M. G., di 30 anni.

In particolare i militari hanno sorpreso A.P. che, mediante l’utilizzo di un calessino trainato da un cavallo, gareggiava con un altro calesse il cui conduttore è al momento rimasto ignoto. Mentre M.G. e L.S, erano a bordo di uno scooter Honda Sh 125 che facevano da apri-pista lungo il “percorso di gara”.

Tutti i partecipanti appena hanno visto i carabinieri si sono allontanati. Il cavallo, dopo essere stato visitato dal personale veterinario dell’Asp, è stato sequestrato ed affidato in custodia giudiziaria in una struttura autorizzata, in attesa degli accertamenti di rito. Anche il calessino e lo scooter sono sequestrati. Il motorino non aveva copertura assicurativa.

Fonte: gds.it

(http://palermo.gds.it/2018/12/23/palermo-corsa-clandestina-di-cavalli-in-via-ernesto-basile-tre-denunce_973169/)