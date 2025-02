Si è conclusa con successo la settimana di formazione organizzata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, dove 80 militari operanti nei vari reparti del territorio hanno ottenuto la certificazione BLSD (Basic Life Support Defibrillation). L’iniziativa, denominata “Cuore matto” e fortemente voluta per potenziare la cardio-protezione in provincia, ha visto la collaborazione di prestigiosi partner istituzionali: il Servizio 118 della Regione Siciliana (Centrale Operativa di Caltanissetta-Agrigento-Enna), l’Ordine dei Farmacisti, l’Ordine dei Medici e l’ASP di Agrigento.

Formazione per un primo soccorso tempestivo

Gli istruttori del 118 hanno tenuto corsi intensivi dedicati alle manovre di primo soccorso e all’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), strumento fondamentale per intervenire in caso di arresto cardiaco. Durante le lezioni, i militari hanno appreso le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, dalla corretta esecuzione del massaggio cardiaco all’utilizzo in sicurezza del DAE.

Sinergie istituzionali per la salute pubblica

Il progetto “Cuore matto” è parte di un più ampio programma di prevenzione sanitaria finalizzato a promuovere sinergie istituzionali: unendo competenze mediche, farmacologiche e operative, si intende garantire una sempre più capillare presenza di personale formato su tutto il territorio. L’obiettivo è innalzare il livello di sicurezza e servizio per la collettività, creando un sistema di pronto intervento in grado di salvare vite umane nei momenti più critici.

I vantaggi di una formazione continua

Grazie a questo percorso formativo, i militari del Comando Provinciale di Agrigento acquisiscono un bagaglio di competenze professionali in linea con gli standard internazionali del Basic Life Support Defibrillation. I partecipanti saranno in grado di riconoscere tempestivamente un arresto cardiaco, intervenire con procedure consolidate e coordinarsi efficacemente con il Servizio 118, aumentando le probabilità di sopravvivenza delle vittime.

Un impegno concreto per il territorio

La realizzazione del corso BLSD rientra nell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri e delle istituzioni sanitarie nel garantire la salute pubblica. L’installazione e l’utilizzo corretto dei defibrillatori semiautomatici, infatti, contribuiscono a una vera e propria rete di cardio-protezione, in grado di fare la differenza in situazioni di emergenza.

Con 80 nuovi militari formati, cresce ulteriormente la capacità di risposta sul territorio di Agrigento, un traguardo significativo per la comunità e un ulteriore passo avanti nelle campagne di prevenzione in tutta la Regione Siciliana.