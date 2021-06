Via libera alla proroga fino al 20 aprile delle patenti e dei fogli rosa in scadenza o scaduti durante l’emergenza Covid.

Alla luce dell’approvazione alla camera del dl Covid si procede con la proroga fino al 20 aprile 2021 per patente e fogli rosa scaduti durante l’emergenza sanitaria o in scadenza.

La scadenza è fissata al termine dell’emergenza sanitaria, quindi in caso di proroga dello stato di emergenza si procederebbe anche con la proroga della scadenza dei documenti in questione.

Quindi, in base alle nuove regole, petente e fogli rosa scaduti o in scadenza durante l’emergenza coronavirus il nuovo termine è spostato fino alla data di cessazione dell’emergenza Covid, fissata al momento al prossimo 30 aprile 2021.

“Da ora in avanti, nel caso si dovesse malauguratamente prolungare l’emergenza Coronavirus e dovesse essere emanato un nuovo dpcm automaticamente verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Un ottimo risultato a favore di quei cittadini che si ritrovano con i fogli rosa o le patenti scaduti o in scadenza durante questo periodo di emergenza sanitaria”, ha dichiarato il viceministro Giancarlo Cancelleri

Il bollo auto

Per quanto riguarda il bollo, la decisione spetta alle amministrazioni regionali. Ad esempio in Sicilia e a Trento la scadenza è fissata al 30 novembre.

Di norma, per quanto riguarda le auto la scadenza del bollo è ad aprile, agosto e dicembre. Discorso differente invece per quanto riguarda le moto, con il periodo compreso dal mese di gennaio a quello di luglio.

La revisione

Per i veicoli con la revisione in scadenza entro il 30 novembre 2020 la circolazione è autorizzata fino al 31 dicembre del 2020. Per i veicoli con la revisione in scadenza entro il 31 dicembre 2020 la circolazione è autorizzata fino al 28 febbraio 2021.