Esporre la pelle del viso e del corpo alla luce solare ha effetti sia positivi che negativi sul corpo umano. La radiazione UV ha un effetto positivo sulla sintesi della vitamina D3, migliora l’umore e il benessere. Pertanto, la maggior parte delle persone non evita l’esposizione al sole e dal prendere sole.

Tuttavia, l’esposizione a lungo alle radiazioni ultraviolette ha conseguenze negative. Specialmente nel periodo primaverile ed estivo, provocano scottature solari e fotoinvecchiamento della pelle, perdita di compattezza e di collagene, con conseguente formazione di rughe. Le conseguenze più gravi che possono comparire a seguito di un’eccessiva esposizione della pelle al sole sono neoplasie e alterazioni cutanee, come melanoma, lentiggini e discromie.

Perché si dovrebbe usare crema solare sul viso con SPF alto quotidianamente?

Le radiazioni solari passano attraverso l’epidermide, provocando cambiamenti irreversibili nella struttura della pelle. L’esposizione prolungata al sole provoca l’elastosi, cioè la degenerazione delle fibre di elastina. Inoltre, le radiazioni contribuiscono alla formazione di macchie pigmentate, alla degradazione delle fibre di collagene, alla dilatazione dei vasi sanguigni e provocano il fotoinvecchiamento e il cancro della pelle. È quindi necessario proteggere il viso, che è esposto ai raggi ultravioletti, soprattutto in estate.

Va notato che i raggi UV sono composti da due tipi di radiazioni UVA e UVB:

• La radiazione UVA rappresenta circa il 95% della radiazione solare che raggiunge la terra, il suo livello è costante indipendentemente dalla stagione e dalla nuvolosità, è pericolosa perché colpisce la pelle, raggiungendo i suoi strati più profondi;

• La radiazione UVB rappresenta circa il 5% della radiazione solare, la sua concentrazione è la più forte in primavera ed estate, è questo tipo di radiazione solare che provoca ustioni della pelle e persino il cancro.

Pertanto, un elemento essenziale della routine di cura quotidiana del viso è l’uso di creme ad alta protezione solare, che impediscono la penetrazione dei raggi nocivi nella pelle, proteggendo dai loro effetti indesiderati.

Il marchio italiano Pupa ha rilasciato una linea di creme solari, che stimolano anche la produzione di melanina, permettendo al viso di acquisire un’abbronzatura dorata e di essere protetto in modo completo da raggi UVB, UVA e infrarossi.

Quale crema solare scegliere per la cura del viso

Scegliere la crema solare giusta è una sfida per molte persone. Le diverse esigenze della pelle sono un ulteriore problema. A seconda che si ha l’acne, la pelle grassa, mista o con couperose, si dovrebbe scegliere cosmetici con composizione e proprietà leggermente diverse: opacizzante, idratante, anti-acne o lenitiva.

La pelle del viso è particolarmente sottile e delicata, quindi richiede un’elevata protezione solare 50 SPF. Le persone con fototipo I e II, con carnagione chiara, dovrebbero usare creme con filtri SPF 50 +. Alcuni cosmetici con filtri UVB non proteggono la pelle dai dannosi raggi UVA, quindi vale la pena prestare attenzione se il cosmetico ha l’indice di protezione UVA.

I cosmetici per la protezione solare contengono filtri sintetici o minerali. I filtri sintetici assorbono le radiazioni nocive, invece, i filtri minerali, creano uno strato protettivo invisibile sulla pelle che riflette i raggi, per questo sono consigliati alle persone soggette a reazioni allergiche.

Caratteristiche di una buona crema solare viso

La pelle del viso è sottile e delicata e richiede quindi cosmetici premurosi. Una crema solare viso dovrebbe:

• offrire una protezione SPF 50;

• avere una consistenza leggera e non grassa in modo che possa essere utilizzata sotto il trucco;

• essere fotostabile;

• proteggere dai raggi UVA e UVB;

• essere idratante;

• avere proprietà curative aggiuntive per la pelle problematica ( schiarente, lenitiva, opacizzante…).

Come applicare le creme solari?

La crema solare è indispensabile nella routine quotidiana della cura del viso. Per prima cosa, si deve detergere il viso ogni mattina, applicare un siero o una crema idratante e infine applicare la giusta quantità di crema solare circa 20 minuti prima di uscire di casa.

Vale la pena sottolineare che anche la crema con massimi filtri protettivi contro i raggi solari non è sufficiente per l’intera giornata. Circa 2 – 3 ore dalla prima applicazione, la protezione solare dovrebbe essere rafforzata, ad esempio con un spray solare, che si spruzza delicatamente sulla pelle.



I raggi UV sono uno dei principali fattori che influenzano l’aspetto e le condizioni della pelle. Per mantenere le buone condizioni e l’aspetto della pelle, è necessario proteggerla dai fattori esterni dannosi durante tutto l’anno, con maggiore attenzione durante la stagione calda.

Le regole per proteggere la pelle dall’influenza negativa dei raggi solari sono semplici e accessibili a tutti. Oltre all’applicazione di creme con alta protezione solare, limitare l’esposizione al sole, indossare cappelli e occhiali con filtri UV.