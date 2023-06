Riconoscimento specialistico per un giovane medico internista in servizio presso il presidio ospedaliero “Barone Lombardo” di Canicattì. Si tratta del dottor Gabriele Angelo Vassallo recentemente insignito del premio “Serafino Mansueto” per la migliore comunicazione orale nell’ambito dell’ultimo congresso nazionale di medicina interna tenutosi a Milano ed organizzato dalla FADOI, la società scientifica di riferimento degli internisti ospedalieri.

La commissione scientifica ha assegnato il premio al dottor Vassallo, insieme ad altri due colleghi internisti degli ospedali “Careggi” di Firenze e “La Memoria” di Gavardo, per lo studio multicentrico condotto in dieci paesi europei dal titolo “A pilot study evaluating research activity among Internal Medicine residents in Europe” riguardante la formazione degli specializzandi in medicina interna.

Vassallo, attualmente dirigente medico dell’unità operativa di medicina interna ad alta intensità di cure diretta dal dottor Giuseppe Augello, gestisce all’interno del reparto anche l’ambulatorio di malattie del fegato e patologie alcol correlate recentemente inserito all’interno della Rete Epatologica Siciliana.

E’ uno dei tanti giovani e motivati professionisti (nella foto insieme al dottor Augello, già in passato segretario nazionale FADOI) che, nelle diverse branche ospedaliere, dalla cardiologia alla neonatologia, dalla radiologia alla pediatria, costituiscono la “linea giovane” del nosocomio di Canicattì.

Si tratta di oltre dieci medici trentenni che hanno scelto con consapevolezza la realtà del “Barone Lombardo” rispetto ad altre strutture e che si spendono quotidianamente per portare energia, dinamismo e professionalità in corsia contribuendo a fare dell’ospedale di Canicattì un polo sanitario che, sia pur tra diverse difficoltà dovute principalmente alla carenza di personale, riesce a rispondere ai bisogni di salute dei cittadini sia del comprensorio che dei comuni furi provincia.

All’equipe di specialisti emergenti del “Barone Lombardo” le vive congratulazioni del commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia, insieme a quelle dell’intera direzione strategica.