Nel periodo dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024, la Polizia Postale di Agrigento ha registrato un aumento significativo di crimini informatici rispetto al periodo precedente, che va dal primo dicembre 2022 al 30 novembre 2023.

In particolare, le vittime identificate di pedopornografia sono salite da 6 a 11. Gli adescamenti online hanno subito un incremento marcato, passando da 2 a 10, mentre le denunce alla Procura sono aumentate da 10 a 16.

Fortunatamente, i casi di revenge porn sono rimasti invariati, con 5 episodi in entrambi i periodi, inclusi due dannosi per minori. Altri crimini digitali, come l’usurpazione d’identità e l’estorsione sessuale, hanno mostrato variazioni, con 30 casi di sostituzione di persona e 8 di sextortion, un leggero aumento rispetto ai 6 del periodo precedente.

Nonostante ciò, il furto di identità digitale e gli attacchi a privati e aziende sono rimasti costanti a 49. Le truffe e frodi online sono cresciute del 13,87%, con un totale di 1.494 casi.

Le indagini aperte riguardano principalmente vittime adulte, con solo quattro individui oltre i 65 anni coinvolti, e gli importi rubati hanno raggiunto 748.741 euro, di cui solo 29.031 euro sono stati recuperati.