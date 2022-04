Il Metaverso è ormai realtà. Si tratta di un vero universo parallelo ricco di risorse, dove il costante rimando tra online e offline è alla base dell’opportunità di inserire nuove esperienze e comodità nella vita di tutti i giorni. Non a caso, gran parte delle potenzialità del Web 3.0 risulta proprio dall’incastro perfetto tra la blockchain e l’offerta di beni e servizi in diversi settori della comunità internazionale.

Blockchain e Ristorazione: la rivoluzione sui tavoli di Starbucks

Il mondo crypto è in costante espansione e ingloba oggi diversi ambiti socio-economici e commerciali. L’ultimo anello della blockchain aggancia anche il settore della ristorazione. Bar e ristoranti saranno presto disponibili al pagamento attraverso criptovalute senza o con necessità di conversione. Nonostante la tendenza sia ancora in una prima fase embrionale, diversi locali sparsi per il mondo, specialmente quelli più all’avanguardia, sono già in piena rivoluzione crypto.

Se in Italia vantiamo della pionieristica “Polpetta”, il ristorante romano che accetta transazioni in criptovalute senza necessità di conversione in euro, arricchendo il menù con la deliziosa collezione NFT; in America Centrale l’innovazione è già sui tavolini di “Starbucks” di El Salvador, piccolo paesino affacciato sull’Oceano Pacifico. Nel locale è possibile prendere un caffè con i Bitcoin.

La transazione digitale avviene attraverso l’utilizzo di un’app smartphone: l’operazione è istantanea. L’applicazione utilizzata da “Starbucks” ha la infatti la funzionalità di un vero wallet digitale, dove è possibile convertire le cripto in valute fiat per transazioni presso le attività partner. Ed è proprio grazie alla piattaforma virtuale che i clienti Starbucks possono tramite Bitcoin (BTC), utilizzando l’app anche come carta fedeltà per riscattare i punti premio e le carte regalo.

Il trionfo di Bitcoin nella classifica delle criptovalute

Al giorno d’oggi è possibile acquistare un innumerevole lista di beni e servizi con Bitcoin e altre monete, la cui compravendita è attiva su molteplici piattaforme, come ad esempio Coinbase. Oggi si può far affidamento a opinioni e recensioni rilasciate da siti autorevoli e affidabili prima di investire per immergersi nelle dinamiche della blockchain con maggiore consapevolezza su opportunità e rischi dei meccanismi decentralizzati e sulla volatilità dei tokens.

Nonostante l’alta competizione con la sua rivale numero uno, la crypto Ethereum, la valuta digitale più influente resta proprio Bitcoin, che riesce a tenere testa al suo avversario aggiudicandosi sempre il primo posto nella classifica delle monete virtuali di maggiore successo. Il motivo del trionfo di BTC risiede nella sua fama e nei suoi alti valori di affidabilità in termini di percentuale di quotazione, minor oscillazioni e, di conseguenza, maggiori opportunità di guadagno.

Il campo di applicazione più prolifico per i Bitcoin sono quello dell’elettronica e dell’informatica. Tuttavia, in generale, quello delle criptovalute è un mondo dinamico e in costante evoluzione: i negozi che le accettano si moltiplicano giornalmente. Dal turismo alle donazioni, i settori con inclinazioni crypto aumentano considerevolmente, confermando le radici di Meta che, tutt’altro che timida, è già concreta realtà a livello mondiale.