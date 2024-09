Tragedia sfiorata in una scuola elementare a Pergusa, dove il crollo del solaio della palestra ha ferito quattro operai al lavoro. Tra i feriti, uno è in condizioni particolarmente gravi ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso.

L’incidente è avvenuto mentre i lavoratori stavano versando il calcestruzzo sul solaio, che improvvisamente ha ceduto, travolgendo i presenti.

Le operazioni di soccorso

I soccorritori sono intervenuti prontamente sul luogo per liberare i lavoratori intrappolati sotto le macerie. Il ferito più grave è stato immediatamente trasferito in ospedale con codice rosso, mentre gli altri tre operai hanno riportato ferite più lievi.

Evacuata la scuola

La palestra, situata a poca distanza dal plesso scolastico, ha fatto scattare immediatamente il piano di emergenza. La scuola è stata evacuata per precauzione, anche se le lezioni non erano ancora iniziate ufficialmente, dato che l’inizio dell’anno scolastico era previsto per oggi.

Indagini in corso

Le autorità hanno avviato un’indagine per stabilire le cause del cedimento. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla gestione dei lavori di ristrutturazione, con particolare attenzione al rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Conclusione

Questo drammatico evento ha scosso la comunità di Pergusa, lasciando in sospeso l’inizio delle attività scolastiche e mettendo in primo piano il tema della sicurezza nei cantieri pubblici, specialmente all’interno di strutture sensibili come le scuole.