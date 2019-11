Sicilia, si recano al cimitero per la consueta visita di Ognissanti: madre e figlia cadono dentro la tomba di famiglia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Crolla l’ossario in una cappella del cimitero di Balestrate, due donne, madre e figlia, rimangono ferite. Si è sfiorato il dramma oggi nella cittadina in provincia di Palermo, in uno dei momenti tra l’altro dove c’è più confusione nei cimiteri, vista la festività di Ognisanti oggi e dei morti domani.

Il fatto è avvenuto intorno alle 13 di oggi. Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto mentre deponevano i fiori nella tomba del loro caro: il pavimento della cappella di famiglia ha ceduto e le due donne, dopo un volo di quasi due metri, sono precipitate.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che hanno soccorso le due ferite, i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri. Le vittime sono state entrambe trasportate all’ospedale di Partinico.

La madre, 76 anni, è stata poi trasferita all’ospedale Civico di Palermo a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni; la figlia, di 49 anni, ha riportato traumi e contusioni in diverse parti del corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico. Saranno i militari ad accertare le responsabilità dell’incidente.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/11/01/tutti-i-santi-crolla-ossario-al-cimitero-di-balestrate-ferite-due-donne-4ec80ffc-1804-4562-a176-87ff30ceb24d/)