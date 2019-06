Cultura, “Un Murale per Canicattì’’: scadenza candidatura prorogata al 20 Luglio

Print This Post

Da una nota pubblicata dal Comune di Canicattì è stato reso noto alla popolazione che il termine ultimo per partecipare al bando “ Un Murale per Canicattì” è stato prorogato al 20 Luglio 2019 (entro le 23.59).

L’Associazione MOCA ha indetto un bando dal titolo “Un Murale per Canicattì” al fine di attivare percorsi di coesione sociale e di cittadinanza attiva attraverso l’arte, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della riqualificazione e del decoro urbano. Il progetto, inoltre, intende favorire il dialogo tra la pubblica istituzione ed il privato cittadino per la riscoperta di valori positivi come il senso di appartenenza alla comunità.

Con queste premesse è nata la prima edizione del bando di Concorso progettazione e realizzazione di un murale artistico su parete sita nel centro storico(zona A) Canicattì (Ag) .

L’associazione non pone restrittivi limiti al tema del murale che tuttavia dovrà essere compatibile e in armonia al contesto storico ed artistico del sito. Sono ammesse al concorso opere di ogni genere purché rientrino nelle prescrizioni previste dal Bando e dal Regolamento di Polizia Urbana della Città di Canicattì con particolare riferimento all’art. 16.

La partecipazione al concorso è gratuita e libera. Non vengono richiesti titoli di studio e/o professionali.

E’ possibile concorrere sia come artisti singoli sia come gruppo (nel secondo caso dovrà essere esplicitamente identificato un capogruppo quale referente).

Ogni candidato potrà presentare una sola proposta con le modalità descritte nell’art. 4 del bando.

Gli elaborati, i dati anagrafici dell’autore o del capogruppo e dei componenti del gruppo (specificati nella scheda di iscrizione), dovranno essere digitalizzati e compressi in un’unica cartella, che dovrà essere inviata a: moca.associazione@gmail.com con Oggetto: Il Concorso “Un murale per Canicattì”

Per inviare la propria candidatura si ha tempo entro le ore 23:59 del 20/07/2019.

Tutto il materiale (bando, relazione tecniche, scheda di iscrizione) è visionabile e scaricabile al seguente link:

Materiale bando

https://drive.google.com/…/1ZfO32FPLkbo8ZhV_INqcuw2fRehVbD2