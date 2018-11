Da Canicattì la poesia conquista il mondo

Connect on Linked in

Con il patrocinio del ministro della Cultura del Daghestan e del Ministro della Cultura Italiano al Concorso quest’anno ci saranno tre sezioni speciali con gli stati del Daghestan, Macedonia e Crimea. Oltre 300 le poesie arrivate fino a questo momento.

Il sibilo lieve del vento della poesia del Parnaso viaggia senza confini. La quarta edizione è già in piena attività e il 15 novembre prossimo scadrà il termine per mandare le poesie in Concorso. “Oltre 300 poesie sono state già approvate e quindi ritenute degne di partecipare al Concorso – dice il prof. Gero La Vecchia – Il nostro Concorso diventa sempre più stimato e apprezzato nel mondo”.

All’inizio di Settembre il prof. Gero La Vecchia con la moglie e il fratello, prof. Riccardo, è stato accolto dalle autorità del Daghestan dove ha anche ricevuto una medaglia d’argento per avere diffuso l’opera del grande poeta del Daghestan Rasul Gamzatov. “Una esperienza bellissima che mi rimarrà ben scolpita nel cuore – aggiunge Gero La Vecchia – una accoglienza commovente in un paese unico. Su quella terra ho lasciato un po’ del mio cuore e mi sento in parte anche io figlio del Daghestan!”. Intanto anche quest’anno è arrivato il patrocinio del Ministro della Cultura, on. Alberto Bonisoli, e del Ministro della Cultura del Daghestan, on. Zarema Butaeva.

Tre le sezioni speciali realizzate con paesi stranieri:

sez. spec. Rasul Gamzatov assieme all’Unione degli Scrittori del Daghestan,

sez. spec. Ante Popovski assieme all’associazione Culturale Kontext della Macedonia,

sez. spec. Amdi Giraybay assieme alla Casa editrice Dolya, al Centro di traduzione Tavrida, e alla Associazione dei Tatari di Crimea,

La sezione principale del Concorso, dedicata al prof. Angelo La Vecchia, prevede, come premio, la pubblicazione di un libro. Le altre sezioni sono

Il Parnaso International dedicato alle poesie in lingua straniera

Il Parnaso delle diversità linguistiche locali dove saranno inserite tutte le poesie delle varie lingue locali e dialetti

Comunicazione e Stampa dove una giuria di blogger e giornalisti premierà le poesie ritenute più “comunicative”

Il Parnaso della Memoria che comprende diversi premi legati alla memoria di personaggi illustri.

Il Parnaso dove vince la poesia che ottiene il maggior numero di “mi piace” su facebook.

“Quest’anno” dice sempre Gero La Vecchia “sarà istituito un premio dedicato alla memoria di Antonio Scrimali e che premierà una poesia in lingua siciliana. Inoltre sarà ricordato il poeta canicattinese Mimmo Asaro tragicamente scomparso quest’anno e la poetessa amica del premio la neurologa Caterina Scaglione consumata da una terribile malattia e scomparsa quest’anno”.

Assieme al “viaggiatore Piazzista” del Parnaso, prof. Gaetano Augello sono in cantiere altre iniziative legate al Concorso delle quali non trapela nulla ma che si prospettano interessanti.

Il Concorso si svolge sulla pagina facebook : www.facebook.com/concorsoparnaso/ . Regolamento e scorse edizioni si trovano sulla seguente pagina web http://concorsoparnaso.weebly.com/ . Per partecipare basta inviare una poesia all’email concorsoparnaso@gmail.com fino al 15 novembre prossimo. La manifestazione finale è prevista per il sabato 26 gennaio 2019.