Da Palermo a Isola delle Femmine per rapinare una banca: arrestato 42enne

La Pasqua per C.P. , 42enne palermitano, non è stata tra le più felici, ma sicuramente è da ricordare. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato infatti arrestato dalla Stazione di Partanna Mondello, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo.

La vicenda ha inizio esattamente un mese prima: il 1 marzo, il 42enne si era introdotto nella banca Unipol di Isola delle Femmine e, con taglierino, si era fatto consegnare 235 euro dalla cassiera. L’uomo si sentiva tranquillo, forse perché rapinatore in trasferta.

In poco meno di un mese le indagini, realizzate mediante la visione di decine di filmati dei vari sistemi di videosorveglianza della zona, ha permesso di ricostruire l’intera vicenda e risalire all’autore della rapina, formando un quadro probatorio esaustivo per richiedere la misura della custodia cautelare in carcere.

Fondamentale, il raccordo informativo tra le varie Stazioni Carabinieri, in particolare quelle di Isola delle Femmine, di Partanna Mondello ed Altarello di Baida.

L’uomo nella giornata di ieri, è stato prelevato presso la sua abitazione in zona via Roccazzo nelle prime ore del mattino e condotto al Pagliarelli: l’accusa è di rapina aggravata.