Dal pitone all’iguana, animali esotici a spasso: “C’è un collezionista poco attento”

Connect on Linked in

Animali esotici a spasso per Palermo. Un pitone e un’iguana sono gli ultimi casi. Il pitone gironzolava tra via Malaspina e via Marconi, in pieno centro.

Dopo le segnalazioni, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Cites che hanno verificato le sue condizioni di salute. Secondo quanto riferito dai militari si tratta di un serpente «non pericoloso, per nulla velenoso ma con un’importante forza costrittiva. Tuttavia se si è in grado di maneggiarlo non costituisce pericolo».

L’iguana invece è stata individuata nel quartiere Zen. Un esemplare non pericoloso, di circa un metro, adulto e in perfetta salute. Sia il pitone che l’iguana non avevano microchip, dunque impossibile risalire al proprietario. Ma la lista dei ritrovamenti a Palermo è più lunga.

Due anni fa, sempre nella zona di via Dante, è stato rinvenuto un altro pitone, decisamente più piccolo con i suoi 50 centimetri di lunghezza. “Verosimilmente – spiegano i militari in un articolo di Giorgio Mannino sul Giornale di Sicilia in edicola – in zona c’è un collezionista poco attento”. Sempre due anni fa, invece, al club Canottieri Palermo fu rinvenuto un pappagallo ararauna, la cui proprietà fu poi rivendicata da una ragazza.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/07/23/dal-pitone-alliguana-animali-esotici-a-spasso-per-palermo-in-citta-ce-un-collezionista-poco-attento-dba5f156-3385-44db-b93d-a7ba12cc2f02/)