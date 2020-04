Sciacca, dalla Polizia Penitenziaria Generi di prima necessità per i bisognosi

Print This Post

Una raccolta fondi per aiutare chi rischia di ritrovarsi in condizioni di povertà estrema a causa di una emergenza che non è soltanto sanitaria, ma anche economica.

Con questo scopo il Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Sciacca (Ag) si è fatto promotore di un gesto di solidarietà in favore dei lavoratori precari e delle famiglie disagiate.

I poliziotti penitenziari, su iniziativa del Comandante Aurora Monica Mirabile e il supporto dal Direttore dell’istituto Valerio Pappalardo, si sono impegnati ad offrire un contributo materiale per rispondere in modo concreto a tante situazioni di necessità.

Grazie al contributo degli agenti sono stati acquistati generi di prima necessità che sono stati consegnati alla struttura ‘Mensa della solidarietà’, diretta da Mimmo Corona, che si occupa delle famiglie in situazioni di particolare disagio.

“Noi accettiamo tutto” è stato il ringraziamento di Corona, il quale ha anche aggiunto: “Per ripartire ora ci servono le bombole del gas”.