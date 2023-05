La scrivente Organizzazione Professionale, in seguito al maltempo, piogge abbondanti e vento forte, verificatosi nel periodo che va dal 19 al 21-05-2023 dove ha interessato l’interi territori delle provincie di Agrigento, Caltanissetta e Enna, con la presente si comunica che il Presidente della CIA Centro Sicilia, ha invitato tutti gli Ispettorati Provinciali affinché “si adoperano per la delimitazione delle zone danneggiate dalla calamità naturale ed attivare tutti gli strumenti necessari perché possa essere chiesto l’accertamento dei danni e il riconoscimento e la dichiarazione dello” stato di calamità naturale” Tutto il territorio risulta coinvolto dagli eventi atmosferici avversi, ed ha interessato quasi tutte le colture, con scarsa possibilità di recupero del prodotto.

Ciò significa una gran perdita economica per il settore, già in crisi, e di riflesso un duro colpo per l’intera categoria e soprattutto per l’economia di tutto il territorio.

Inoltre con la presente, invita tutti i produttori agricoli di effettuare le segnalazioni dei danni subiti agli organi competenti. Informa altresì che dette segnalazioni possono essere effettuate nelle nostre sedi presenti nel territorio.



Il Presidente

Rosalba Migliore