Il 14 febbraio 2024, su richiesta della Procura della Repubblica e per decisione del Giudice per le indagini preliminari, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di C.M. e altri due individui, accusati di rissa aggravata e di porto abusivo di arma da fuoco con sparatoria in luogo pubblico.

Gli arresti, che prevedono la custodia in carcere per uno degli indagati e gli arresti domiciliari per gli altri, derivano dalle indagini dei Carabinieri di Palermo, seguite a un episodio di violenza che ha catturato l’attenzione dei media sociali, avvenuto nel cuore della movida di Palermo, precisamente in via Isidoro La Lumia e zone limitrofe.

Questo evento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, evidenziando la pronta risposta delle autorità giudiziarie e delle forze dell’ordine, che hanno applicato per la prima volta il nuovo articolo 421 bis del codice penale, introdotto dal Decreto Caivano, per contrastare atti di violenza che minacciano l’ordine pubblico.

Oltre a questo episodio, si segnalano altri gravi fatti di violenza, tra cui l’aggressione a due ispettori della Polizia Municipale e l’omicidio del giovane Celesia Rosolino, che hanno visto un’efficace azione di contrasto da parte delle forze dell’ordine, sottolineando l’impegno nella lotta contro la criminalità e nel ristabilire un clima di sicurezza e legalità.