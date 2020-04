Delia, VideoConferenza su “Cambiamenti climatici e futuro della Terra”(Foto)

Print This Post

Incontro di alto livello al meeting, svolto tramite una nota piattaforma elettronica, sul tema del clima e l’ambiente di fronte ad un “affollato” ed accreditato parterre.

Hanno portato i saluti di rito il Presidente del Rotary Club Valle del Salso (organizzatore dell’evento) dott.Luigi Loggia e il Governatore del Distretto Rotary 2110 del Rotary International dott.Valerio Cimino. Presenti online c’erano il geom. Lillo Lo Porto, Vice Sindaco di Delia e l’Assessore del medesimo Comune Piera Alaimo; Angela Randazzo, consigliere nazionale Caritas. Erano altresì presenti i Past Governatori del Distretto Rotary ing.Salvo Sarpietro e ing.Vincenzo Montalbano Caracci unitamente ad una trentina di Presidenti o delegati di Rotary Club rappresentativi di tutte le aree geografiche regionali.

Ha relazionato con grande competenza e capacità comunicativa Giuseppe Toninelli, giornalista riesino e Climate Leader del Climate Reality Project di Al Gore (ex V.Presidente USA), che ha guidato i partecipanti in un viaggio tra i mega trend che nei prossimi anni cambieranno il nostro Pianeta e la Società.

Tanti gli spunti che il giornalista ha voluto offrire al pubblico. “Oggi più che mai riconosciamo il pericolo dei cambiamenti climatici e abbiamo il dovere di parlarne per informare”, ha detto Toninelli.

L’attenzione del dibattito si è concentrata in particolare sull’effetto “Mediteranization” che indica lo spostamento del clima mediterraneo verso il Nord Europa e che provocherà rilevanti conseguenze per l’agricoltura (scarsità d’acqua) e nella pesca (minori quantità e pesci più piccoli).

Gli impatti dei cambiamenti climatici avranno a cascata una serie di effetti che vedranno cambiare il volto nostro pianeta, basti pensare all’innalzamento del livello del mare che provocherà la scomparsa di diverse città nel mondo e 5 tra le 10 maggiormente esposte si trovano nel mediterraneo.

Ma l’aspetto che ha destato maggiore preoccupazione nel parterre è stato l’apprendere che sul nostro pianeta ogni 24 ore si producono 110 milioni di inquinamento antropico, con un impatto pari a 400.000 bombe atomiche al giorno!

In seguito il dr. Cimino ha formulato alcune sagaci considerazioni sugli effetti dei cambiamenti climatico-ambientali connessi anche alla distruzione del 10% del pianeta nei 25 anni scorsi e ha detto: “favoriscono anche la migrazione di specie animali che provocano l’estinzione di specie autoctone con effetti imprevedibili sulla fauna e sugli ecosistemi locali”.

Il presidente del RC Valle del Salso, Luigi Loggia, ha detto che “Si potrà ottenere un’inversione di tendenza mettendo in atto delle azioni in termini di tecnologia e cambiamento dei comportamenti; ma soprattutto se si agirà con efficacia e rapidità nel porre rimedio alle distorsioni attuali, magari ponendo in essere una sintetica brochure informativa che contenga ad es. n.10 semplici regole comportamentali”.