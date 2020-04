Coronavirus, denunciati 8 studenti universitari: stavano facendo una festa col barbecue

Connect on Linked in

La Polizia di Catania nel week end ha intensificato i controlli finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni per contenere l’epidemia di coronavirus: 112 le persone sorprese in strada senza una valida giustificazione.

Ad esempio i poliziotti delle Volanti hanno scoperto in via Pacinotti che un parrucchiere, nonostante la serranda abbassata, c’era il titolare intento a tagliare i capelli ad un cliente ed un altro ragazzo in attesa del suo turno. I tre sono stati multati, mentre per al parrucchiere è stata sospesa la licenza.

In via Pirandello invece, sabato pomeriggio, dopo una chiamata al 112, è stata segnalata musica ad alto volume provenire da un appartamento. Gli agenti hanno accertato che otto studenti universitari avevano allestito un barbecue per cenare e trascorrere la serata in compagnia. I ragazzi sono stati sanzionati e obbligati a tornare a casa.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/covid-19/334033/coronavirus-denunciati-otto-studenti-universitari-stavano-facendo-un-festa-col-barbecue.html)