I Carabinieri della Stazione di Lipari, dopo un’indagine approfondita, hanno denunciato un uomo di 56 anni, già noto alle autorità, accusandolo di essere il responsabile di una serie di incendi boschivi avvenuti nella località Lami di Lipari in diversi periodi: settembre 2022, luglio 2023 e gennaio 2024.

Le indagini, supportate da sopralluoghi nelle aree colpite e dalle testimonianze raccolte, hanno permesso di individuare i punti d’innesco degli incendi e di ricondurre tali atti all’indagato.

Questi è stato pertanto segnalato all’Autorità Giudiziaria per reati di incendio boschivo. Tale azione rientra nell’esercizio del diritto di cronaca, con pieno rispetto per i diritti dell’indagato, che è da considerarsi innocente fino a prova contraria in sede giudiziaria, dove si svolgerà un processo equo che potrebbe anche dimostrare la sua non colpevolezza.