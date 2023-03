Domenica movimentata all’esterno dello stadio Saraceno di Ravanusa dove si è giocato il derby di calcio, tra il Canicattì e il Licata concluso con un pareggio senza reti.

Gli scontri fra tifoserie sono iniziati all’esterno dello stadio, almeno cinque autovetture sono state danneggiate.

Circa una 50ina tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, hanno fronteggiato le tifoserie per garantire ordine e la sicurezza pubblica allo stadio di Ravanusa, momenti di tensione si sono vissuti quando gli uomini delle forze dell’ordine sono stati bersagliati da una fitta sassaiola e dal lancio di bottiglie di vetro.

Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo danni alle cose. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di identificare i tifosi violenti.

Foto d’archivio