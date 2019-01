Derby tra Canicattì e Licata, divieto di trasferta per i tifosi biancorossi

Print This Post

La prefettura di Agrigento ha comunicato al commissariato di Canicattì il divieto di trasferta per tutte le persone con residenza a Canicattì in occasione del Derby calcistico del campionato di Eccellenza tra la formazione biancorossa ed il Licata, che si terrà domenica 27 gennaio allo stadio Dino Liotta di Licata.

Il provvedimento è già stato notificato alla dirigenza canicattinese.

I tifosi biancorossi dunque, non potranno recarsi allo stadio per sostenere i loro beniamini. La decisione è stata presa per una questione di ordine pubblico a seguito di precedenti screzi tra le due tifoserie.