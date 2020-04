Canicattì, destinati al Comune €. 357.634 per fronteggiare l’attuale emergenza causata dall’epidemia Covid 19

Print This Post

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che, con l’Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020, sono stati destinati al Comune di Canicattì 357.634.36 euro per fronteggiare l’attuale emergenza causata dall’epidemia Covid 19.

Pertanto, con deliberazione di G.M. n° 69/2020, quest’oggi sono stati approvati l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa.

La deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Tedesco, per la consequenziale discussione in Consiglio e al Presidente del Collegio dei revisori Contabili per il parere di merito.

L’atto è stato dichiarato di immediata esecuzione.

“Una importante e sostanziale boccata di ossigeno per gli affanni della nostra Comunità” dichiara il sindaco Ettore Di Ventura.