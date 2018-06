Detenzione illegale di armi e munizioni, arrestato 66enne a Santa Lucia del Mela

Print This Post

Nel tardo pomeriggio di giovedì, i carabinieri della stazione di Santa Lucia del Mela, con l’ausilio di una squadra dei “Cacciatori di Sicilia”, hanno tratto in arresto un pensionato luciese, A.S., 66enne, per detenzione illegale di armi e munizioni.

L’attività si colloca nell’ambito di una più vasta ed articolata operazione di ricerca di armi e munizioni in aree rurali ed impervie sul fiume Mela.

Infatti, nella località Timpanara, all’interno di un casolare di proprietà dell’arrestato, i Carabinieri hanno rinvenuto due armi mai denunciate: una pistola Beretta 1915, calibro 7,65, un fucile monocanna DELFO calibro 9 mm, entrambi provviste di matricola e perfettamente funzionanti.

Le ricerche hanno permesso di recuperare e sequestrare anche 110 proiettili idonei per il fucile e 35 munizioni dello stesso calibro della pistola.

L’arrestato è stato accompagnato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione così come disposto dal Sost. Proc. Dr. Alessandro LIPRINO della Procura della Repubblica di Barcellona P.G..

Sono in corso approfondite verifiche sull’origine e la provenienza delle armi e delle munizioni, le quali sono state sottoposte a sequestro, mentre verranno effettuati accertamenti tecnici sulla pistola al fine di appurare se sia stata mai utilizzata per commettere fatti delittuosi.