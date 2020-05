Agrigento, Di Carlo nuovo responsabile della viabilità zona Est dell’ex Provincia

Connect on Linked in

Nuovo incarico per il Funzionario tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ing. Michelangelo Di Carlo.

Con Disposizione dirigenziale n. 23, del 6 maggio 2020, il Funzionario, già responsabile del Settore Infrastrutture Stradali dell’ex Provincia, è stato anche nominato responsabilità del “Gruppo X Viabilità zona Est”.

L’Ing. Michelangelo Di Carlo sostituisce l’arch. Gerlando Spirio, assegnato in via esclusiva, con Disposizione del Segretario Direttore, dott.ssa Caterina Maria Moricca, al settore Affari Generali e Patrimonio.

La rete stradale zona Est, ricordiamo, riveste un ruolo particolarmente nevralgico nel territorio provinciale , in quanto collega alla rete statale Comuni particolarmente importanti per popolazione.

Le numerose arterie viarie, inoltre, costituiscono diretti collegamenti fra strade provinciali, riconosciute necessarie per la valorizzazione di importanti attività agricole e commerciali che insistono nella zona.

Tra i comuni che si affacciano nella zona Est troviamo, tra gli altri: Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata e Ravanusa.