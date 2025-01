Una tragedia sfiorata si è consumata nella notte di sabato scorso, quando un diciottenne, Marco Nicotra, è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in viale Africa a Catania.

Il giovane, uscito con alcuni amici per trascorrere la serata in un locale di via Raffineria, stava raggiungendo l’altro lato della strada dove lo attendeva la madre.

Durante l’attraversamento, un’auto si è fermata per lasciarlo passare, ma un’altra vettura, una Fiat 500 bianca, ha sorpassato e lo ha travolto in pieno.

Il dramma della fuga e l’appello del padre

Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, lasciando il giovane riverso sull’asfalto. Marco è stato immediatamente trasportato all’ospedale Garibaldi Centro, dove è stato operato d’urgenza per un gravissimo trauma cranico.

Attualmente, il ragazzo si trova in prognosi riservata e la sua situazione resta critica. “Mio figlio potrebbe non uscire più dall’ospedale”, ha dichiarato il padre, visibilmente sconvolto, in un’intervista rilasciata ad Antenna Sicilia e Telecolor.

Fin dal primo momento, la famiglia di Marco ha lanciato accorati appelli per individuare il pirata della strada, invitando chiunque avesse informazioni a farsi avanti. “Un amico ha visto l’auto: si trattava di una Fiat 500 bianca. Spero che la giustizia faccia il suo corso”, ha aggiunto il padre.

Le indagini della polizia municipale

Grazie al lavoro degli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Catania, il responsabile è stato rintracciato nel giro di pochi giorni. L’auto è stata identificata e il conducente denunciato alle autorità competenti.

La notizia di reato è stata trasmessa alla Procura per le necessarie valutazioni. Non sono ancora stati diffusi dettagli sull’identità del conducente, ma la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Un monito per la sicurezza stradale

L’episodio ha riacceso i riflettori sulla sicurezza stradale e sull’importanza del rispetto delle regole del codice della strada. Attraversare sulle strisce pedonali dovrebbe garantire la massima sicurezza, ma comportamenti irresponsabili, come l’eccesso di velocità e la mancata precedenza, continuano a mettere in pericolo la vita dei pedoni.

Mentre la famiglia di Marco vive ore di angoscia, la comunità catanese si stringe intorno al giovane, sperando in un miracolo. Le autorità invitano alla prudenza alla guida, ricordando che la fuga dopo un incidente è un reato grave che comporta pesanti conseguenze legali e morali.