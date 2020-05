Agrigento, a partire dal 18 maggio nuove misure di sicurezza per le celebrazioni liturgiche

Print This Post

Informiamo che dal 18 maggio S.E. l’Arcivescovo metropolita di

Agrigento, don Francesco Montenegro, ha previsto delle misure di

sicurezza per le celebrazioni liturgiche.

Ogni parroco o superiore religioso dovrà definire la capienza massima e la disposizione dei posti nella propria chiesa, tenendo conto della distanza minima di sicurezza (almeno un metro e mezzo laterale e frontale) e gli appositi spazi per le persone diversamente abili e i loro familiari conviventi. Raggiunta la capienza massima, i volontari dovranno chiudere le porte della chiesa o del cancello.

Prima di entrare in chiesa bisognerà igienizzarsi le mani e indossare la mascherina coprendo naso e bocca. E’ vietato l’ingresso a chi ha la temperatura superiore a 37.5°C.

Le acquasantiere saranno vuote. I lettori dovranno usare i guanti, sono omesse la processione offertoriale e lo scambio della pace.

Il sacramento del Battesimo sarà celebrato al di fuori della messa; Cresime, Prime Comunioni e Prime Confessioni sono rinviate a data da destinare in dipendenza all’evolversi dell’epidemia epidemiologica.

I matrimoni saranno celebrati consentendo l’accesso ai fedeli in numero limitato al rispetto delle regole di distanziamento proporzionate alla capienza della chiesa, sono vietati gli assembramenti a fine cerimonia.

Le stesse regole valgono per i funerali per i quali vengono vietati i saluti prima e dopo la celebrazione; la Curia consiglia di utilizzare un apposito registro per sostituire le consuete condoglianze.