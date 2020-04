Sicilia, disposizioni di Musumeci sulla fase 2 coronavirus: la soddisfazione dell’on. Pullara

Connect on Linked in

Con ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 il Presidente Musumeci ha regolamentato le nuove disposizioni in ordine all’emergenza covid-19.

E’ con somma soddisfazione che rilevo la presenza, nella nuova ordinanza, di alcune nuove misure che io stesso, insieme ad altri colleghi deputati, avevamo caldamente consigliato.

Proprio partendo dall’avvio della Fase2 avevamo suggerito di rimettere in moto l’economia regionale partendo dalle piccole attività che non richiedono assembramenti né spostamenti significativi come la piccola edilizia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ville e case e di tutte le attività che riguardano l’agricoltura così come la pesca, inoltre la manutenzione di ristoranti sulla spiaggia, chioschi e stabilimenti balneari.

L’articolo 3 dell’ordinanza fa riferimento alle norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi, infatti “è consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali”.

L’articolo 8 che riguarda norme in materia di stabilimenti balneari,stabilisce che “è consentita l’attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza.

L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori”.

Infine, nella domenica di Pasqua avevamo proposto di procedere con la richiesta di autorizzazione dei servizi a domicilio delle attività di ristorazione che poi non fu accolta, mentre, finalmente, con questa nuova ordinanza all’articolo 7 viene disposto che “è consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento”.