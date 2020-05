Print This Post

Aggredito e picchiato nella sua azienda vinicola di contrada Bortolone, a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Pierluigi Cosenza, titolare della «Poggio di Bortolone», membro del consiglio d’amministrazione del “Consorzio del vino Cerasuolo di Vittoria», nel tardo pomeriggio di ieri ha notato 6 uomini che con le loro moto enduro, senza targa, facevano cross sul terreno, distruggendo i vitigni. Li ha ripresi e fotografati col suo cellulare. In un primo tempo i 6 sono andati via, poi sono tornati e l’hanno picchiato con calci e pugni sottraendogli il telefono per eliminare le prove dell’accaduto.

Insanguinato e dolorante, l’imprenditore si è recato nel presidio d’emergenza di Chiaramonte Gulfi per farsi medicare. Per lui 10 giorni di prognosi. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Ragusa che hanno avviato indagini e sarebbero già sulle tracce di qualche motociclista che faceva parte del gruppo di aggressori.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/ragusa/339206/distruggono-vigneti-nel-ragusano-con-motocross-e-picchiano-imprenditore.html)