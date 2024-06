Si terrà giovedì 14 marzo 2024, dalle 9.30 alle 14, presso l’aula Mattarella, a Palazzo dei Normanni (piazza del Parlamento 1 – Palermo), il convegno organizzato dall’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, in collaborazione con l’Ordine dei medici di Palermo, dal titolo “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, un’epidemia silenziosa.

La situazione in Sicilia”. Si stima che, sulla base dei dati raccolti sul territorio, circa 4 milioni di persone in Italia soffrano di questi disturbi.

Nel corso dell’evento, che si svolgerà in occasione del mese del “Fiocchetto lilla” dedicato alla sensibilizzazione su questa specifica patologia, si alterneranno come relatori diversi specialisti e professionisti sanitari (programma completo in allegato) che condivideranno esperienze, riflessioni e buone prassi con il coinvolgimento del Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche, delle associazioni e dei familiari dei pazienti.

Questo il programma:

Location: Aula Mattarella, Palazzo dei Normanni, piazza del Parlamento, 1 – PalermoGiorno e orario: giovedì 14 marzo 2024,dalle 9.40 alle 14.

Modalità di accesso: necessario accredito

Programma

ore 9 – registrazione partecipanti;

ore 9.30 – saluti istituzionali e apertura dei lavori;

I sessione – Restituzione dei dati di ricerca del gruppo di lavoro

ore 10 – L’impatto dei DNA sulla popolazione siciliana: analisi dei flussi sanitari. Prevenzione e Programmazione degli interventi sul territorio (Achille Cernigliaro);

ore 10.30 – Risultati preliminari di una survey sui comportamenti alimentari a rischio (Silvia Ruggieri e Salvatore Gullo);

ore 11 – Il contributo delle famiglie

Insieme per comprendere. Al lavoro con le famiglie (Maria Piana)

Il contributo dell’associazione “La farfalla lilla” all’interno del multifamiliare del metabolè (Debora Principato);

ore 11.15 – coffee break;

II sessione – Il lavoro sul e dal territorio

ore 11.45 – Percorsi di cura e prevenzione dei DNA nelle realtà territoriali di Agrigento e Palermo (Massimo Alagna e Angela Bruno);

ore 12.15 – Integrazione ospedale territorio nella cura dei DNA in età evolutiva. L’esperienza della Uoc Nipia Ospedale di Acireale (Carmelita Russo);

ore 12.45 – L’esperienza della Regione Veneto (Patrizia Todisco);

ore 13.15 – question time;

14.00 Chiusura dei lavori