Agrigento, docenti-mamme e CTS organizzano evento nella giornata mondiale del libro

Il gruppo delle Docenti-Mamme e il CTS di Agrigento, diretto della Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, in collaborazione con Leonardo Pitruzzella di Sicilia On Press e Monica Brancato di Buk, incontreranno in diretta facebook Luca Trapanese per parlare dei suoi libri e della sua meravigliosa storia.

Luca è un ragazzo che nel 2017 adottò una splendida bambina, Alba, che era stata rifiutata da molte coppie perché nata con la Sindrome di Down.

Una storia bellissima che parla di un amore incondizionato.

Vi aspettiamo Giovedì alle 19:00