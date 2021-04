La Sicilia è il nostro luogo del cuore. Rappresenta l’inizio di tutto, una fonte di ispirazione immensa a cui torniamo costantemente e da cui partono molti dei nostri progetti. Le sue tradizioni, i colori, la passionalità delle persone, i paesaggi e gli scorci meravigliosi, così come la sua storia… non smetteremo mai di raccontare tutto questo attraverso le nostre creazioni.



Il sogno dell’Alta Moda è iniziato proprio in Sicilia, a Taormina, dove abbiamo presentato la nostra prima collezione nel 2012; sono seguite altre splendide località italiane – Capri, Portofino, Venezia, Napoli, Palermo, Como.



Quest’anno abbiamo scelto Agrigento e la sua splendida Valle dei Templi per la sfilata dell’Alta Moda, Palma di Montechiaro e Sciacca per l’Alta Gioielleria e l’Alta Sartoria.



La Sicilia torna sempre. Per noi essere qui è un onore e una gioia. Siamo felici che i nostri clienti e amici possano vivere l’esperienza dell’Alta Moda in un luogo tra i più belli al mondo, condividendo il nostro amore per la moda, l’artigianalità e il territorio italiano.



