Il formaggio è un ingrediente molto versatile che può essere utilizzato in cucina per preparare tante pietanze diverse, dall’antipasto al dolce. I suoi punti di forza sono il sapore delicato e la consistenza cremosa e facile da lavorare.

La ricetta della cheesecake cotta, dessert tipico della tradizione americana, ad esempio, prevede proprio l’utilizzo del formaggio, ingrediente che rende questa torta più leggera, digeribile e dalla consistenza particolare.

Il formaggio spalmabile, la ricotta o il mascarpone sono dei veri e propri passepartout nella pasticceria. Dolci con formaggio: ecco 3 idee facili e golose.

Dolci con formaggio: la torta fredda di ricotta con pesche sciroppate

Quando si desidera preparare un dessert fresco, ma non si vuole rinunciare al gusto, allora la torta alla ricotta è un’ottima idea. Infatti, è semplice da preparare, ricca di sapore e non richiede cottura; quindi, è perfetta se si ha poco tempo o si desidera un dolce fresco in estate.

La base si prepara sbriciolando dei biscotti secchi che andranno mescolati con il burro fuso, mentre a parte, in una ciotola, bisogna lavorare la ricotta con lo zucchero fino ad ottenere una consistenza cremosa. Per semplificare la lavorazione si può aggiungere un po’ di latte. Alla crema andrà poi mescolata la colla di pesce ben strizzata dopo averla lasciata in ammollo per 10 minuti.

La farcitura deve essere aggiunta ai biscotti e la torta va posta in frigo per circa 6 ore. Per la decorazione si possono utilizzare pesche sciroppate e delle piccole meringhe. Per rendere il tutto più ricco di sapore si possono aggiungere alcuni pezzetti di frutta alla farcitura.

Dolci con formaggio: il tiramisù al thè matcha con mascarpone

Se si amano i sapori insoliti, questa versione del tiramisù aromatizzata al tè matcha, una variante pregiata di questa bevanda, è sicuramente un dolce con formaggio da provare. La base del tiramisù si prepara inzuppando i savoiardi nel tè che deve essere raffreddato a temperatura ambiente.

Poi si passa a preparare il composto a base di tuorli d’uova, zucchero e mascarpone che deve essere mescolato fino ad avere una consistenza cremosa. Bisogna aggiungere anche un paio di cucchiaini di tè matcha in polvere che donano colore alla farcitura. Al composto andranno aggiunti anche gli albumi, avendo cura di mescolarli delicatamente. Inoltre, bisogna anche aggiungere il cioccolato tritato e lasciarne qualche grammo da parte per la decorazione. Dopo aver disposto i savoiardi e la crema alternando gli strati, il tiramisù va messo in frigo per almeno 4 ore.

Il tè matcha non ha un contenuto elevato di teina e, quindi, può essere un dessert adatto anche per i più piccoli.

Dolci con formaggio: palline di ricotta, cocco e cacao, semplici e veloci

Le palline di ricotta, cocco e cacao sono dolci con formaggio ideali da servire come gustoso fine pasto o da preparare per una festa. L’impasto prevede l’utilizzo della ricotta, un formaggio fresco e nutriente, molto digeribile e povero di grassi che andrà lavorato insieme allo zucchero, al cacao amaro e al coccograttugiato, mescolando senza formare grumi.

Le palline vanno lavorate con le mani e poste in una ciotolina in cui è stata messa della granella di nocciole, cocco in scaglie, cacao o piccole decorazioni colorate. Le palline di ricotta, cocco e cacao vanno messe in frigo per qualche ora prima di essere servite.