Domani , 2 settembre, terza “giornata della carezza” per micio e fido

“Un gesto semplice come una carezza per dire grazie al nostro cane o al nostro gatto per il loro amore incondizionato verso di noi”.

Con queste parole il presidente nazionale di AIDAA, Lorenzo Croce ha presentato a questa terza edizione della Giornata della carezza per micio e fido prevista per domenica 2 settembre 2018.

Una giornata che vuole richiamare nella sua semplicità un gesto che molti di noi fanno quotidianamente ma che domenica assume un significato particolare anche in ricordo degli animali morti per avvelenamento e che non avranno più le carezze dei loro padroni o da chiunque li ha amati : “Quest’anno dando una carezza al nostro amico a quattro zampe mandiamo un ricordo ed un pensiero a quegli animali in particolare i cani da soccorso che hanno partecipato ai salvataggi nei terremoti, nelle alluvione e nei fatti di Genova, ed in particolare- conclude il presidente AIDAA Lorenzo Croce- per coloro che non ci sono piu in particolare Kaos e Buddy uccisi dal veleno della mano assassina rimasta ancora ignota”.

Un grazie particolare a Serena Orlando E Ludovica Orlando che ci hanno supportato con la struttura ERISCOM comunicazione di Lecce. alla realizzazione del logo della giornata.