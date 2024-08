Il Premio “Nino Martoglio”, fondato nel 2003 da Aristotele Cuffaro, è un riconoscimento che celebra e promuove le eccellenze siciliane nel settore della cultura.

Nel 2006, per iniziativa del critico cinematografico Gregorio Napoli, è stata istituita la sezione del Premio dedicata al cinema, al teatro e al mondo dello spettacolo. Questa sezione premia attori o registi siciliani che si sono distinti a livello nazionale nel loro campo specifico. Nel corso degli anni, il Premio ha ospitato personalità di spicco come Ciprì e Maresco, Roberta Torre, Pasquale Scimeca, Ficarra e Picone, Giovanni Cacioppo, Francesco Bellomo, Roy Paci, Pino Caruso, Gianfranco Jannuzzo, Franco Battiato, Pippo Baudo, Aurelio Grimaldi, Donatella Finocchiaro, Leo Gullotta, Luigi Lo Cascio, David Coco e Tuccio Musumeci.

Dopo la scomparsa del fondatore della sezione Cinema, Gregorio Napoli, avvenuta nel 2010, il Premio è stato intitolato a lui. La moglie di Gregorio, Eliana Lo Castro Napoli, autrice di un’autorevole rubrica di critica cinematografica sul Giornale di Sicilia, è subentrata insieme a Maria Lombardo, capo-redattore del giornale La Sicilia di Catania, per continuare l’opera di valorizzazione della cultura e dello spettacolo in Sicilia.

Il Premio “Nino Martoglio” rappresenta un’importante piattaforma per gli artisti siciliani che si sono distinti nel campo del cinema, del teatro e della televisione, contribuendo a diffondere e rafforzare la cultura siciliana a livello nazionale. Il lavoro svolto dagli organizzatori e dai partecipanti a questo premio è un prezioso contributo alla promozione delle arti e della tradizione della nostra terra.

Nel 2009 è stata istituita la sezione del Premio intitolata a Francesco Pillitteri, storico e letterato di origini grottesi. Tra i premiati di questa sezione del Premio ci sono stati: Nicolò Mineo, Giovanni Ruffino, Sarah Zappulla Muscarà, Enzo Lauretta, Aldo Scimè, Domenico Tempio, Vincenzo Morgante, Pietro Carriglio, Antonio Presti, Lorenzo Reina e Francesca Ferro. Questi studiosi e intellettuali hanno contribuito in modo significativo all’arricchimento della cultura siciliana attraverso le loro ricerche, pubblicazioni e impegno nel campo delle arti e delle scienze umane.

La Sezione dedicata a Francesco Pillitteri del Premio “Nino Martoglio” sottolinea l’importanza dell’intelletto e della ricerca accademica nel contesto della cultura siciliana, riconoscendo coloro che hanno portato avanti un lavoro di qualità e rilevanza sia a livello nazionale che internazionale. Il Premio rappresenta quindi un modo per onorare e promuovere l’eccellenza intellettuale e accademica della Sicilia.

Ecco le personalità premiate in questa XXI edizione:

– Premio Speciale “Nino Martoglio” per la musica a Giuseppe Milici. Armonicista e compositore, Giuseppe Milici ha suonato come solista in alcuni tra i più popolari programmi televisivi, compresi Serata d’onore, Fantastico, Uno su cento, il Numero Uno, Festival di Sanremo, Un Natale Italiano, Novecento, I Fatti Vostri e Taratatta. Nel 1990 diviene membro della “European Jazz Orchestra of Young Talents” (Rai 1, 1990).

Ha eseguito la colonna sonora del film Il Mago, con Antony Quinn e Vaniglia e Cioccolata, con Maria Grazia Cucinotta. Ha anche suonato in alcune colonne sonore per la TV quali avvocato Porta, con Gigi Proietti, e Tutti i sogni del mondo, con Serena Autieri. Ha composto la colonna sonora del film Ninnarò e La TerraMadre, presentato al Festival del Cinema di Berlino del 2008 e del film “Il Coraggio” prodotto e presentato in Spagna.

Ha effettuato tournée negli USA dove si esibisce anche al Blue Note di New York, Grecia, Olanda, Svizzera, Marocco, Australia, Inghilterra, Francia, Argentina, Germania, Sud Africa, Swaziland, Polonia, Giappone (Blue Note di Tokio), Corea e Mozambico. Nel 2009 suona come solista dell’Orchestra Sinfonica di Sofia al Teatro La Fenice di Venezia. Ha registrato numerosi CD, tra gli altri il Michael Jackson Jazz Tribute, Il Beatles Jazz Tribute (presentato alla settimana della moda di Parigi) e il Burt Bacharach Jazz Tribute (registrato con Mauro Schiavone, Bill Moring e Eliot Zigmund). Negli anni ha collaborato con artisti di diversa estrazione come Peter Cincotti, Francesca Alotta, Aleandro Baldi, Fabio Concato, Gianni Morandi, Toots Thielemans, Giancarlo Giannini, Gino Paoli, Gigi D’Alessio, Lina Sastri, Antonella Ruggiero, Amii Stewart, David Riondino, Simona Molinari, Dirotta su Cuba, Tullio De Piscopo, Fabrizio Bosso, Philip Catherine, Franco Cerri, Irio De Paola, Laura Fygi, James Newton, I Ragazzi Italiani, Gigi Cifarelli, Dario Deidda, Sergio Vespertino, Roy Paci, Sasà Salvaggio, Gegè Telesforo, Pietra Montecorvino, Alessandro Haber, Riccardo Pazzaglia, Beatrice Luzzi, Edoardo Siravo, Beppe Vessicchio, Zoltan Pesco, Massimo Ghini, Vince Tempera, Neja, Raphael Gualazzi, Ernesto Vitolo, Gianfranco D’Angelo, Cochi Ponzoni, Mat Bianco, Mario Rosini, Papik, Francesco Cafiso, Pippo Pollina, Sarah Jane Morris, Il Guardiano Del Faro, Tony Esposito e Sabina Guzzanti. Dal 2015 la sua musica entra a far parte della selezione musicale dei voli intercontinentali della KLM. L’ultimo lavoro discografico è un omaggio al M° Ennio Morricone realizzato nel 2021.

– Premio “Nino Martoglio” sezione “Gregorio Napoli” a Roberto Lipari. Ha debuttato nel cabaret a Palermo nel duo “Sale e Pepe”, con Antonio Pepati.

Diventato virale con alcuni video sul web, venne selezionato nel 2016 nel cast di Eccezionale veramente, show de LA7 per giovani attori comici, che vinse classificandosi primo. Dallo stesso anno entrò nel cast di Colorado, per due stagioni consecutive.

Nel 2017 prese parte alla seconda edizione di Eccezionale veramente nelle vesti di ospite fisso e co-conduttore, e debuttò sia al cinema, con un piccolo ruolo nel film Classe Z, sia a teatro, con un fortunato spettacolo di stand up comedy, Battipanni Lipari tutto!. Nel 2019 è stato protagonista del film TuttAPPosto! e, da novembre è diventato inviato per Striscia la Notizia.

Nella stagione autunnale del 2021 ha debuttato come conduttore dello stesso programma in coppia con Sergio Friscia, coppia che viene confermata anche nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024.

Il 25 luglio 2023 viene pubblicato su Prime Video il primo film da regista di Roberto Lipari So tutto di te, con protagonista lo stesso Lipari con Sergio Friscia e Leo Gullotta.

– Premio “Nino Martoglio” sezione “Francesco Pillitteri” all’autore Ignazio Rosato. Ignazio Rosato è nato a Palermo nel 1980. Si laurea all’Università degli Studi di Palermo dove consegue anche il Dottorato di Ricerca in Storia della Cultura. È autore televisivo, teatrale e cinematografico.

Nel 2017 inizia il sodalizio artistico con Roberto Lipari per cui scrive i testi per molte trasmissioni televisive e attualmente per Striscia la Notizia (Canale 5). Per il teatro è coautore di diversi spettacoli tra cui Non ce né comico (2020) e …E ho detto tutto (2023). Per il cinema è coautore del soggetto e della sceneggiatura di Tuttapposto (2019) e Spaccaossa (2022) – presentato alla 79esima edizione del Festival del cinema di Venezia (Giornate degli Autori), in nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

Per Amazon Prime è coautore del soggetto e della sceneggiatura di So tutto di te (2023). Il grano nero è il suo primo romanzo.

La manifestazione verrà moderata da Ivan Scinardo, Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo.